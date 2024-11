Le Real Madrid jubile pour cette «belle surprise»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plein doute après la claque reçue lors du Clasico et la nouvelle défaite en Ligue des champions face à l'AC Milan, le Real Madrid a parfaitement réagi en allant chercher une éclatante victoire face à Osasuna (4-0), 5ème de Liga. Si Vinicius Jr s'est illustré en inscrivant un nouveau triplé, le Real Madrid a tout de même vu plusieurs joueurs se blesser, dont Eder Militao. Celui-ci a été remplacé par Raul Asencio, jeune joueur qui a fait sa première apparition, réussie, chez les professionnels.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n'affiche pas un visage serein, loin de là. Samedi après-midi, le club a vu plusieurs joueurs se blesser face à Osasuna et Eder Militao a été gravement touché. Carlo Ancelotti a dû s'adapter à la situation et a décidé de faire entrer un nouveau joueur sur la pelouse : Raul Asencio. Ce dernier, membre de l'équipe des jeunes, a réussi à livrer une passe décisive pour Jude Bellingham et ce n'était pas attendu.

Ancelotti plein d'éloges

Interrogé en conférence de presse sur ce choix après la large victoire du Real Madrid, Carlo Ancelotti a eu du flair concernant ce joueur de 21 ans qui faisait sa première apparition à ce niveau. « Il a très bien joué, avec de la personnalité, il a délivré la passe décisive sur le deuxième but, c'était une belle surprise et nous devons remercier Raúl pour le travail qu'ils ont fait avec lui dans l'équipe de jeunes » a déclaré l'entraîneur italien.

« Maintenant il sera avec nous »

Membre de l'équipe réserve du Real Madrid depuis 2023, Raul Asencio a saisi sa chance à la suite de cette terrible blessure pour Eder Militao. Le défenseur espagnol pourrait alors faire d'autres apparitions à l'avenir. « Ils ont fait un excellent travail avec lui, un joueur dont nous avons besoin en ce moment. Il se porte très bien au Castilla et maintenant il sera avec nous » promet Carlo Ancelotti.