Le Real Madrid évite une catastrophe avec Mbappé !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé réalise enfin son rêve. Après avoir été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant l’Euro 2024, le capitaine de l’équipe de France a été présenté au Santiago Bernabéu ce mardi. Son nez inquiétait toutefois les Merengue. Mais la star de 25 ans n’aura pas besoin de se faire opérer. Et pour la Casa Blanca, c’est une excellente nouvelle.

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid ! Après avoir refusé de prolonger au PSG, l’international français a été officialisé comme nouveau joueur madrilène avant l’Euro 2024. Le natif de Bondy a ensuite été présenté au Santiago Bernabéu ce mardi, devant 80 000 personnes. Mais un point inquiétait les dirigeants merengue jusqu’à présent.

Mbappé ne se fera pas opérer du nez !

En effet, le Real Madrid ne savait pas si Kylian Mbappé allait devoir passer par le bloc opératoire pour son nez. Mais le verdict est enfin tombé. Le champion du monde 2018 n’aura pas besoin de se faire opérer comme El Chiringuito a pu le révéler. Et la Casa Blanca se veut plutôt soulagée.

Le Real Madrid adore la nouvelle

D’après les informations d’AS, le Real Madrid estimerait que c’est une catastrophe d’évitée. Si Kylian Mbappé avait dû se faire opérer du nez, le capitaine de l’équipe de France aurait dû porter à nouveau son masque. Et la star de 25 ans avait eu d’énormes difficultés à s’adapter à cette protection. Kylian Mbappé ne devrait plus avoir à le porter, pour le plus grand bonheur du Real Madrid.