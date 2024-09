Le coach du Real Madrid interpelle Kylian Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé (25 ans) a quitté le PSG pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors que son nouveau numéro 9 est encore dans une phase d'acclimatation, Carlo Ancelotti lui a fait passer un message, lui expliquant ce qu'il attendait de lui.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mbappé a signé au Real Madrid

Arrivé il y a un peu plus de deux mois au Real Madrid, Kylian Mbappé s'adapte peu à peu à ses nouvelles couleurs. Alors qu'elle pêche dans le travail défensif depuis le début de sa carrière, l'ancienne gloire du PSG a reçu un message de son nouvel entraineur ce vendredi. En effet, Carlo Ancelotti a expliqué ce qu'il attendait de Kylian Mbappé en conférence de presse.

«Il y a du travail à faire avec et sans le ballon»

« De quoi avez-vous besoin pour jouer un foot "rock and roll" ? De l'intensité, du rythme... Sans perdre trop de temps pour atteindre le but adverse. Ce sont nos caractéristiques. Nous avons des joueurs très forts, surtout avec le ballon, et nous devons en profiter. Comment trouver l'équilibre ? L’objectif de l'équipe est d'être compact. Si Vinicius, Kylian et Rodrygo pressent et que les milieux de terrain n'avancent pas, ce n'est pas le problème de Vinicius et Mbappé. Pour être compact, il faut rapprocher les lignes. C'est tout. Je comprends votre raisonnement, qui est de dire que le manque d'équilibre est dû au fait que Vinicius, Mbappé et Rodrygo ne travaillent pas. Ce n'est pas ça. Je ne leur demande pas de faire le travail des milieux et des défenseurs. Si je veux défendre, je ne les fais pas entrer, je fais entrer trois défenseurs. Malheureusement, il y a du travail à faire avec et sans le ballon et nous devons trouver l’équilibre », a précisé Carlo Ancelotti, l'entraineur du Real Madrid, dans des propos rapportés par Real France.