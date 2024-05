La première victime de Mbappé au Real Madrid est connue

Benjamin Labrousse

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Sauf énorme surprise, l’attaquant parisien devrait être titulaire la saison prochaine, et pourrait propulser un certain Rodrygo sur le banc. L’ailier brésilien, qui a récemment étrangement entrouvert la porte à un départ, serait bel et bien un dommage collatéral de l’arrivée du Bondynois à en croire la presse espagnole.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé va s’en aller. L’attaquant français arrive en fin de contrat le 30 juin prochain, alors que son arrivée du côté du Real Madrid est déjà actée. Si sa destination ne fait donc plus aucun doute, beaucoup s’interroge sur l’attaque des Merengue la saison prochaine, avec l’incorporation de la star du PSG en son sein.

« J’ai un contrat ici mais… »

Pour certains observateurs, cela ne fait aucun doute, c’est bien Rodrygo qui pourrait être sacrifié pour laisser sa place de titulaire à Kylian Mbappé. Pourtant auteur de très belles prestations sous les couleurs du Real Madrid, l’ailier de 23 ans a récemment créé une polémique en évoquant un possible départ au micro de DAZN : « Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible » .

Rodrygo sait que Mbappé va lui prendre sa place