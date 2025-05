Kylian Mbappé ridiculisé en direct, «il a le boulard»

Axel Cornic

Star incontestée du football français et mondial, Kylian Mbappé voit son image être de plus en plus écornée dans les médias. Et le départ de l’attaquant du Paris Saint-Germain vers le Real Madrid n’a en rien arrangé les choses, avec une saison blanche pour sa première année en Espagne.

Il est loin le temps où tout le monde l’idolâtrait. Kylian Mbappé est tombé de son piédestal et les critiques se font de plus en plus nombreuses, en Espagne comme en France. D’ailleurs, le parallèle entre sa première saison au Real Madrid et celle du PSG depuis son départ, ne font que donner raison à ses détracteurs.

La pire période sa carrière ?

Son ancien club aura en effet la chance de marquer l’histoire en cette fin de saison, avec une finale de Ligue des Champions contre l’Inter. Pendant ce temps-là, le Real Madrid de Kylian Mbappé pourrait bien finir sans aucun titre, avec notamment un Clasico contre le FC Barcelone qui semble avoir sonné la fin des espoirs en Liga.

« Quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose... »

Et ne comptez pas sur Daniel Riolo pour essayer de sauver Mbappé ! « Pourquoi Mbappé n'arrive pas à jouer plus de 7km ? Parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il a le boulard... ? » a estimé le sniper de l’After Foot, sur RMC Sport. « Quand tu n'es pas habitué à faire quelque chose, la transformation, elle peut se faire si tu en as envie et elle va prendre du temps ».