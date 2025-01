Kylian Mbappé «rencontre des femmes», elle balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on connait Kylian Mbappé le footballeur, en dehors des terrains, le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France est très discret. Sa vie amoureuse reste notamment mystérieuse pour le grand public. Il n’empêche que certaines révélations sont faites. Influenceuse, Laura Marra en a rajouté une couche après avoir révélé avoir été draguée par Mbappé.

Au cours des dernières années, on a pu voir que les candidates de télé-réalité avaient la cote auprès des joueurs de football. Et voilà que Kylian Mbappé n’aurait pas échappé à cela. Influenceuse française à plus de 230 000 abonnés sur Instagram, Laura Marra est notamment apparue dans Les Marseillais à Dubaï ou encore La Villa des Coeurs Brisés.

Hanouna n'y va pas de main morte ! 🥵 Les coulisses de son attaque contre Mbappé après son transfert au Real Madrid.

➡️ https://t.co/lY6Wrw5O2A pic.twitter.com/B6n9KBWNgI — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

« Il avait demandé mon numéro »

En parallèle de ses apparitions en télé-réalité, Laura Marra avait également révélé avoir été draguée par Kylian Mbappé. En effet, elle avait ainsi fait savoir : « Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus. Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus ».

« Tout le monde me prend pour une mytho, mais… »

A propos de cette histoire de drague avec Kylian Mbappé, Laura Marra en a rajouté une couche. Pour Melty, elle a alors expliqué concernant la star du Real Madrid : « La rumeur dit que j’ai été draguée par Kylian Mbappé ? La rumeur dit vrai. Tout le monde me prend pour une mytho, mais ça reste un être humain, un être humain qui rencontre des femmes. Je n’aurais aucun intérêt à mentir sur ça ».