Kylian Mbappé : Problème annoncé au Real Madrid !

Pierrick Levallet

La demi-finale de Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid approche, et un doute subsiste toujours concernant la titularisation ou non de Kylian Mbappé. La logique voudrait que Gonzalo Garcia démarre la rencontre, l’attaquant de 26 ans venant à peine de revenir. Mais le statut de l’international français pose problème à Xabi Alonso.

Du côté du Real Madrid, qui débutera la rencontre face au PSG en attaque ? Xabi Alonso va devoir trancher. Kylian Mbappé a fait son retour contre la Juventus et a eu droit à quelques minutes contre le Borussia Dortmund. L’attaquant de 26 ans a d’ailleurs inscrit un but spectaculaire contre le club allemand. Mais l’international français est peut-être encore trop juste physiquement pour démarrer une rencontre.

Gonzalo Garcia titulaire contre le PSG ? Il faut dire que Kylian Mbappé a repris l’entraînement il n’y a que quelques jours après sa gastro-entérite aiguë. Le Real Madrid pourrait donc décider de le ménager encore un peu et lancer Gonzalo Garcia contre le PSG de Luis Enrique. Le statut du champion du monde 2018 pose néanmoins un problème à Xabi Alonso.