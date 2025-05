Kylian Mbappé : Le nouveau mariage est attendu !

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas vraiment connu une première année de tout repos au Real Madrid. Elle devrait d’ailleurs se solder sur une saison blanche, avec une élimination en Ligue des Champions et un titre en Liga perdu, qui pourrait pousser les dirigeants à lancer une grande révolution.

On attendait ça depuis des années. En fin de contrat, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG en fin de saison dernière pour enfin réaliser son rêve de porter le maillot du Real Madrid. Mais si au niveau individuel le pari est réussi, ce n’est pas du tout le cas sur le plan collectif…

Une première ratée pour Mbappé ?

Car si le Real Madrid enchaînait les succès et les trophées sans Mbappé, il ne le fait plus vraiment avec lui. La star française a ainsi été fortement critiquée par la presse espagnole et c’est peut-être pire en France, puisque la comparaison entre sa saison et celle d’un PSG qui s’est qualifié pour la finale de Ligue des Champions, a fait couler beaucoup d’encre. Et pour ne rien arranger, les polémiques extra-sportives de l’automne dernier ont laissé une grosse trace, sans parler de son histoire récente avec les Bleus de Didier Deschamps.

« Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Xabi Alonso »

Certains pensent pourtant que tout n’est pas à jeter dans la saison de Kylian Mbappé. « Je pense que la saison est réussie quand même. Le sujet n’est pas Mbappé. C’est le coach, l’effectif et la manière dont tu veux jouer » a confié Florent Gautreau, sur RMC Sport. « Il a du mal à s’inclure dans le jeu de Luis Enrique, je pensais que ça pouvait être sa chance mais il n’a pas voulu la saisir parce qu’il avait déjà la tête au Real Madrid. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Xabi Alonso ».