Kylian Mbappé : Le mariage qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Un grand changement se prépare au Real Madrid ! Le départ de Carlo Ancelotti est d’ores et déjà acté. Le technicien italien n’officiera plus sur le banc madrilène la saison prochaine, et devrait être remplacé par Xabi Alonso. Kylian Mbappé évoluera donc sous la coupe du champion du monde 2010, ce qui extasie un certain Predrag Mijatović.

Le Real Madrid va opérer plusieurs changements d’ici la saison prochaine ! L’exercice 2024-2025 ayant été décevant, Carlo Ancelotti va être démis de ses fonctions d’ici quelques jours. Après la dernière journée de Liga contre la Real Sociedad le 25 mai prochain, le technicien italien partira et débutera sa nouvelle aventure en tant que sélectionneur du Brésil.

Mbappé entraîné par Xabi Alonso la saison prochaine ?

Kylian Mbappé sera donc sous la coupe d’un nouvel entraîneur la saison prochaine. Et tout porte à croire qu’il s’agira de Xabi Alonso. Le champion du monde 2010 a déjà officialisé son départ du Bayer Leverkusen. Predrag Mijatović a en tout cas hâte d’assister au mariage entre l’Espagnol et le Real Madrid.

«Il a beaucoup de personnalité et de caractère»

« C'est un entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais j'apprécie qu'il sache ce qu'il veut. Il a beaucoup de personnalité et de caractère. [...] Le caractère et le courage d'un entraîneur dans le football d'aujourd'hui sont aussi importants que la méthodologie de travail. J'ai une confiance absolue en lui » a lancé l’ancien joueur du Real Madrid au micro d’El Larguero sur la Cadena Ser.