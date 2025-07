Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le PSG ont largement tourné en faveur de la formation parisienne. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés face au Real Madrid (4-0) pour se qualifier en finale de la Coupe du monde des clubs. La rencontre a d’ailleurs révélé un problème notable avec l’attaquant de 26 ans.

Après l’ Inter Miami de Lionel Messi , le PSG retrouvait le Real Madrid de Kylian Mbappé ce mercredi. Et à la surprise presque générale, la formation parisienne s’est très largement imposée (4-0) pour se qualifier en finale de la Coupe du monde des clubs . L’attaquant de 26 ans a été totalement impuissant face à son ancienne équipe.

Le Real Madrid a détecté un gros problème avec Mbappé...

La rencontre a d’ailleurs révélé un problème notable avec Kylian Mbappé comme le rapporte MARCA. Au PSG comme au Real Madrid, il semble que l’égo de l’international français prenne le dessus par moment. Et cela nuirait considérablement au collectif, incapable de jouer en équipe. Le onze de Xabi Alonso a semblé totalement désorganisé contre celui de Luis Enrique, et Kylian Mbappé n’a pas aidé à faire le lien entre la défense et l’attaque.