Kylian Mbappé : La sanction tombe !

Lors du huitième de finale de la Ligue des Champions ayant opposé le Real Madrid à l’Atlético de Madrid, plusieurs Merengue avaient été sanctionnés pour leur attitude. Cela concernait Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger, et Dani Ceballos, qui décidaient de faire appel. Ce lundi, l’UEFA a rendu son verdict après ces recours des trois joueurs.

Trois joueurs du Real Madrid avaient fait appel d’une sanction de l’UEFA

Quoi qu’il en soit, trois joueurs du Real Madrid avaient été sanctionnés par l’UEFA pour leurs attitudes durant la rencontre. Antonio Rüdiger, Dani Ceballos et Kylian Mbappé, et Vinicius Jr avaient été punis par l’instance, mais avaient tous décidé de faire appel. Ce lundi, l’UEFA a rendu son verdict, et hormis le Brésilien, les joueurs du Real ont été sanctionnés.