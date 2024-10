«Grotesque», elle rétablit la vérité sur les soirées de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite aux accusations de viol contre Kylian Mbappé suite à sa virée en Suède, de nombreux détails sortent concernant le contenu des soirées auxquelles le Français a participé. Que se passe-t-il alors réellement lors de ces événements confidentiels ? Une participante a tenu à rétablir la vérité.

Non sélectionné en équipe de France lors de la dernière trêve, Kylian Mbappé a profité de quelques jours de vacances accordés par le Real Madrid pour se rendre en Suède. Et voilà que les virées nocturnes du Français à Stockholm lui valent aujourd'hui des accusations de viol. Des soirées qui ont fait beaucoup parler, mais où le secret est de mise. En effet, il serait demandé à chaque participant de laisser son portable pour éviter toute fuite.

Des soirées confidentielles

Maja, dont le nom a été changé, aurait participé à ces soirées en compagnie de Kylian Mbappé. Pour Aftonbladet, elle a tenu à répondre sur certaines idées qu'on peut se faire de ces soirées. Ainsi, alors qu'on dit beaucoup de choses sur ce qui peut se passer à l'intérieur de ces nuits très confidentielles, la réalité est différente.

« Ce n’est pas comme on l’a parfois dépeint »

« Je comprends que les gens haussent les sourcils. Cela n’a pas l’air très sympa quand il s’agit d’une fête avec deux gars et une vingtaine de filles. Mais ce n’est pas comme on l’a parfois dépeint : les filles sont alignées et les hommes choisissent celle qu’ils veulent, ce serait grotesque », a expliqué cette Maja.