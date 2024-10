«Enfant gâté» : Une star planétaire se lâche contre Vinicius Jr et le Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le sacre de Rodri et la deuxième place de Vinicius Jr au Ballon d’Or 2024 font autant réagir que le boycott de la cérémonie par le Real Madrid. Viggo Mortensen, supporter affiché du club espagnol, s’est notamment lâché en évoquant l’absence de la délégation merengue pour soutenir son « enfant gâté » brésilien.

Mécontent de ne pas voir Vinicius Jr remporter le Ballon d’Or 2024 alors que l’international brésilien apparaissait comme le grand favori, le Real Madrid a pris la décision de boycotter à la dernière minute la 68e cérémonie de la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Si certains comprennent ce choix, d’autres critiquent la réaction madrilène à l’instar de Javier Tebas, le président de la Liga. « Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être un gentleman et de se serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit, a-t-il regretté dans un entretien accordé à L’Equipe. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football, qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous le vivons en Espagne aussi. »

« C'est une mauvaise décision et c'est tout »

Un avis partagé par Viggo Mortensen, l’acteur fervent supporter du Real Madrid qui s’est lâché sur le sujet dans le journal El País. « Le Real Madrid, après avoir appris que son enfant gâté n'allait pas gagner le Ballon d'Or et que l'enfant était furieux et triste, a dit que le club n'est pas là où il n'est pas respecté. Et la décision a été prise de soutenir Vinicius Jr et sa colère, et de ne pas aller à Paris pour la cérémonie de remise du prix. C'est une mauvaise décision et c'est tout », estime-t-il.

« J'ai vraiment honte »

« Je suis un fan du Real Madrid, mais je pense que si le club n'est pas là où il n'est pas respecté, c'est la faute du club pour ce genre de stupidité, ce comportement antisportif et arrogant. Hala Madrid toujours ! Mais j'ai vraiment honte », conclut l’acteur américano-danois apparu notamment dans Le Seigneur des Anneaux et A History of Violence.