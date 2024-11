«Elles ont peur», terribles révélations sur l’affaire Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'est pas au mieux sur le terrain. Et pour ne rien arranger, le joueur français doit mener une bataille judiciaires après qu'une jeune femme l'aurait accusé de viol et d'agression sexuelle pour des faits qui auraient eu lieu à Stockholm. La presse suédoise mène son enquête, et serait partie à la rencontre de jeunes femmes, terrifiées par cette affaire.

L’affaire Kylian Mbappé est toujours en cours. Pour rappel, la presse suédoise a annoncé, en octobre dernier, que le joueur du Real Madrid était cité dans une enquête pour viol et agression sexuelle. Une jeune femme, présente dans son hôtel de Stockholm, se serait rendue à la police et aurait ciblé Mbappé selon les informations dévoilées par la presse suédoise. Car pour le reste, on ne sait presque rien de ce dossier.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Une enquête menée dans le plus grand des secrets

Les rares informations sont apparues dans les heures qui ont suivi ces accusations. Depuis, plus rien ou presque. Pour Me Pernilla Dahlrot Cabouillet, avocate et membre du barreau de Paris et en Suède, cette discrétion est logique dans ce genre de procédure. La procureure en charge du dossier, Marina Chirakova, ne laisse, volontairement, rien filtrer pour étudier au mieux ce dossier et prendre les décisions adéquates sans prêter attention aux déclarations et aux commentaires.

Une jeune fille affiche ses craintes

Pour alimenter ce dossier, la presse suédoise essaye de rencontrer des témoins, des personnes qui auraient participé à la soirée de Mbappé à Stockholm. Le média Aftonbladet aurait discuté avec une jeune femme, qui souhaite rester discrète. « On a obtenu le témoignage d’une des filles présentes à la soirée mais les autres ne veulent pas parler. J’ai l’impression que tout le monde a un peu peur car tu ne sais pas ce que tu risques à accuser une star comme ça, bardée d’avocats, explique notre consœur. C’est un dossier tellement sensible que tout le monde est très prudent. C’est souvent le cas dans les affaires de viol, mais encore plus si on parle d’un joueur de la notoriété de Mbappé » a confié Johanna Franden, journaliste pour le quotidien, dans des propos rapportés par 20 Minutes.