Cristiano Ronaldo : L’annonce qui va mettre le feu au Real Madrid !

Le Real Madrid pourrait signer un retour XXL. Après Zinedine Zidane notamment, le meilleur buteur de l’histoire du club qu’est Cristiano Ronaldo n’a clairement pas fermé à la porte d’hypothétiques retrouvailles avec le club merengue à la fin de sa carrière. C’est l’aveu que la star d’Al-Nassr a effectué en interview avec son ami Edu Aguirre.

Entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo faisait les beaux jours du Real Madrid. Il en est d’ailleurs le meilleur buteur de l’histoire avec 450 réalisations. Après trois succès d’affilée en Ligue des champions sous la houlette de Zinedine Zidane, CR7 prenait la décision de plier bagage en même temps que la légende du Real Madrid et de se lancer un nouveau challenge à la Juventus.

Toutefois, près de sept années après son départ et à seulement quelques mois de l’expiration de son contrat à Al-Nassr (juin prochain), Cristiano Ronaldo a ouvert la porte à un éventuel retour à la Casa Blanca. « Un retour au Bernabéu ? Peut-être qu’après avoir mis un terme à ma carrière, quelque chose peut se produire ». a commenté Cristiano Ronaldo après avoir été invité à s’exprimer sur cette hypothèse par le journaliste Edu Aguirre.

C’est un extrait communiqué en amont de la diffusion de l’intégralité de l’interview lundi prochain sur La Sexta dans le cadre de l’émission Los Amigos de Edu. « C’était probablement l’endroit où j’étais le plus heureux en termes de football ». a d’ailleurs reconnu le quintuple Ballon d’or. Reste à savoir si et quand il déposera ses valises au Real Madrid pour la deuxième fois de sa vie.