Ballon d’Or : La victoire de Vinicius Jr annoncée à son clan !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vinicius Jr avait tout prévu. Le joueur du Real Madrid avait prévu un dîner dans un grand restaurant pour célébrer sa victoire au Ballon d'Or. Mais ce lundi, il a été contraint de tout annuler. Le trophée est finalement revenu à Rodri, vainqueur du dernier Euro. Pourtant, l'attaquant brésilien était certain de l'emporter à Paris.

On peut remporter la Ligue des champions, mais aussi la Liga, et ne pas soulever le Ballon d’Or. Vinicius Jr a vécu cette douloureuse expérience ce lundi soir. Le joueur du Real Madrid ne termine que deuxième, juste devant son coéquipier Jude Bellingham. Déçu, l’international brésilien ne s’est pas rendu au théâtre du Châtelet à Paris pour assister à la cérémonie.

Real Madrid : Mbappé dit adieu à un objet de grande valeur ! https://t.co/IlOg6l2soT pic.twitter.com/Az6b7SMXJ1 — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Le clan Vinicius Jr avait reçu la bonne nouvelle

Il faut dire que Vinicius Jr était certain de soulever ce prestigieux trophée. Comme le précise Romain Molina sur Youtube, son clan avait tenté de s’informer sur les résultats et avait reçu l’excellente nouvelle de la part de sources, qui ne se sont pas révélées fiables.

« Ce n’est pas possible de truquer les résultats »

« Pour les gens qui représentent Vinicius, on leur a dit que c’était bon. Mais en réalité, tout le monde parle, mais personne ne sait. Et ce n’est pas possible de truquer les résultats » a confié le journaliste ce lundi.