Foot - Real Madrid

Ballon d'Or : Après son coup de gueule, Courtois interpelle Benzema

Publié le 25 octobre 2022 à 01h45

Amadou Diawara

Auteur d'une grosse saison avec le Real Madrid, Thibaut Courtois a dû se contenter d'une septième place au Ballon d'Or. Après avoir poussé un coup de gueule sur la place ingrate des gardiens dans ce classement, le gardien belge a présenté son prix Yachine au Santiago Bernabeu aux côtés de Karim Benzema. Un moment que Thibaut Courtois a apprécié.

Lundi dernier, Karim Benzema a remporté son premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris. Alors qu'il a lui-aussi brillé lors de la saison 2021-2022, Thibaut Courtois a fini à la septième place. Un classement que le gardien belge du Real Madrid déplore.

«C'était très beau, une fierté»

« Au final, t'as Karim qui marque 40 buts, t'as Lewandowski qui en marque aussi 40, comme Mané, Salah ou Mbappé. Les gens qui votent vont toujours plus vite vers celui qui marque. Mais sans un bon gardien, ton équipe ne gagne pas de trophée (…) Le gardien peut sauver plein de buts à 1-0 et on ne pensera pas pareil. Même les défenseurs sont un peu oubliés, d'ailleurs » , a pesté Thibaut Courtois lors d'un entretien accordé à France Football dernièrement. Malgré tout, le portier de 30 ans a pu se consoler avec son prix Yachine. Un trophée qu'il a pu présenter aux supporters du Real Madrid aux côtés de Karim Benzema.

«Ça a été un moment précieux avec Benzema et son Ballon d'Or»