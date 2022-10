Foot - Real Madrid

Après son Ballon d'Or, Benzema s'offre un gros clash

Publié le 23 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Dans la foulée de l'obtention du Ballon d'Or, Karim Benzema a beaucoup fait parler de lui. Et pour cause, l'attaquant du Real Madrid est le premier français à remporter cette récompense depuis 24 ans. Néanmoins, l'ancien Lyonnais n'a pas vraiment apprécié les remarques de Jérôme Rothen.

Comme attendu, Karim Benzema a largement terminé en tête des votes pour le Ballon d'Or. L'attaquant du Real Madrid devient donc le premier français sacré depuis Zinedine Zidane en 1998. Par conséquent, Karim Benzema a grandement fait parler de luis ces derniers jours, mais une phrase en particulier a retenu son attention, celle de prononcée par Jérôme Rothen dans son émission sur RMC , Rothen s'enflamme . « En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n'importe quel attaquant. Il est essentiel », a lâché l'ancien numéro 25 du PSG.

Ballon d’Or : Successeur de Zidane, Benzema s’enflamme https://t.co/pfXCHBfwak pic.twitter.com/NPKtUpI52g — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Benzema clashe Rothen...

Sur Instagram, Karim Benzema n'a pas tardé à réagir. « Tu parles beaucoup trop… Reste concentré », a écrit l'attaquant du Real Madrid dans une story sur le réseau social. Un message qui n'a pas été du goût de Jérôme Rothen qui a répondu à Karim Benzema. « C'est pas bien ce que t'as fait Karim par rapport à la Turquie. C'est un manque de respect pour ce pays qui est un grand pays du football. C'est aussi un petit manque de respect pour ma carrière, qui a été énorme. On l'a connait tous ma carrière quand même. J'étais au sommet de l'Europe pendant... pas longtemps, mais j'ai touché le Graal au niveau européen. J'ai tutoyé les sommets, ce qui me donne la légitimité de parler de foot. Tu n'es pas obligé d'être Ballon d'Or ou d'avoir joué 10 ans au Real Madrid pour donner ton avis sur le football », lance-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.

... qui lui répond