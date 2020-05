Foot - Espagne

FC Séville : Ocampos fait son mea culpa après une polémique !

Le week-end dernier, quatre joueurs du FC Séville dont Lucas Ocampos avaient organisé une fête de plus de 10 personnes. Une initiative qui a créé une grosse polémique en Espagne. Les auteurs de cette fête ont tenu à présenter leurs excuses.