FC Barcelone - Real Madrid : Un Clasico pour le titre !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le prochain Clasico aura encore plus de poids que d’ordinaire. En cas de victoire, Xavi et ses hommes fileront tout droit vers le titre de champion d’Espagne. Pour le Real Madrid, il s’agira d’entretenir le tout petit espoir qui subsiste encore. Un choc qui promet déjà des étincelles.

Le match le plus attendu de la saison par les fans de la Liga est prévu pour dimanche prochain à 21h00 (heure française, beIN Sports 1 ). Les deux clubs, qui ont toujours livré des matchs au sommet se rencontreront pour la 287e. Le Barça actuellement, premier du championnat essayera de remporter le match pour consolider sa place et se rapprocher du titre. Tandis que le Real Madrid, deuxième de Liga, fera tout pour réduire la différence de points qui est de 9 points à 13 journées de la fin.

Camp Nou, avantage Real ?

Depuis 2018, le Real Madrid détient un record surprenant avec 0 défaite au Camp Nou. Ce stade, qui était pourtant une forteresse imprenable à l'époque de la glorieuse équipe du Barça (2009) menée par Xavi, Iniesta et Messi est devenu le terrain préféré des Merengue (5 matchs/3 victoires/ 2 nuls) et 8 buts inscrits. Le Real Madrid tentera, ce dimanche, de garder ce record mais aussi d'arracher une victoire importante pour la suite de la saison, le Barça devra faire attention de son côté et essayer de mettre fin à un record qui risque de lui porter préjudice à long terme.

PSG : Une réponse tombe pour l’avenir de Lionel Messi https://t.co/beRJN50zYU pic.twitter.com/eEbConfMtF — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Le Barça plus réaliste lors du dernier Clasico

Le Barça a clairement les armes pour faire tomber le Real Madrid et on l'a bien vu lors du dernier Clasico en Coupe du Roi à Santiago Bernabeu. Les joueurs de Xavi ont réussi à prendre de surprise les coéquipiers de Karim Benzema alors qu'au niveau des statistiques, c'est plutôt le club de la capitale qui avait l'avantage (12 tirs, 0 cadré, 65% de possession contre 4 tirs, 2 cadrés dont 1 but, 35%). Les statistiques montrent clairement que l'équipe qui commettra le moins d'erreurs aura plus de chance de remporter la rencontre.

Ancelotti-Xavi, le nouveau bras de fer des techniciens

L'autre match à suivre est sur le banc de touche où Ancelotti et Xavi Hernandez devront placer les bonnes instructions à leurs joueurs. Si Ancelotti privilégie le jeu défensif avec des contres pouvant être mené de vive allure par son milieu de terrain composé de Luka Modric et de Fede Valverde ou même par ses alliés, on pense à l'étincelant Vinicius Junior qui déstabilise la défense adverse dès qu'il pénètre dans la surface de réparation, Xavi quant à lui préfère que ses joueurs développent le jeu dans la surface adverse et créer des espaces aux attaquants.

Benzema rassure tout le monde