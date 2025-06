«Il a insisté pour qu’on se rencontre» : Une actrice X balance Lamine Yamal !  

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La presse people espagnole se régale actuellement avec Lamine Yamal. En effet, le crack du FC Barcelone fait parler de lui en raison de différentes liaisons avec des femmes. Alors qu’on a parlé initialement de Yamal avec Fati Vazquez, voilà qu’une nouvelle histoire est apparue ces dernières heures. En effet, alors que le Blaugrana a été lié à Claudia Bavel, actrice de films pour adultes, cette dernière a souhaité prendre la parole pour mettre clairement les choses au point.

Alors qu’on a beaucoup parlé des performances sportives XXL de Lamine Yamal avec le FC Barcelone, c’est un tout autre sujet qui est actuellement au coeur des discussions avec l’Espagnol. En effet, ce dernier se retrouve aujourd’hui au centre des débats de la presse people. Et ce sont les différentes relations que peut avoir Yamal avec des femmes qui font de bruit. Et voilà qu’après l’histoire avec Fati Vazquez, c’est celle avec Claudia Bavel dont on a parlé dernièrement.