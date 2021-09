Foot - Barcelone

Barcelone : Une arme inattendue à disposition de Koeman ?

Publié le 29 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il n’a cessé d’être blessé et diminué depuis sa nomination, Ronald Koeman pourrait désormais s’appuyer sur l’expérience de Samuel Umtiti s’il le souhaitait. Le Français aurait reçu le feu vert de l’équipe technique et médicale du FC Barcelone.

Pour avoir une chance d’être sacré champion du monde avec l’Équipe de France, Samuel Umtiti s’est rendu en Russie en 2018 en étant diminué au genou. Résultat ? Après avoir soulevé la Coupe du monde, le défenseur du FC Barcelone est revenu en Catalogne et s’est rapidement blessé. Depuis, Umtiti ne cesse de batailler afin de surmonter ses douleurs et serait enfin, après trois longues années de bataille, de nouveau à 100% pour servir le FC Barcelone. Un joueur sur lequel Ronald Koeman n’a jamais vraiment pu compter depuis sa nomination en août 2020 au poste d’entraîneur.

Koeman pourrait désormais compter sur un Umtiti à 100%