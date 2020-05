Foot - Barcelone

Barcelone : Quand André Gomes tranche entre Messi et Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 mai 2020 à 20h40 par La rédaction

Passé par le FC Barcelone et disposant du statut d’international, André Gomes a pu côtoyer Lionel Messi au Barça et Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Le milieu d’Everton n’a pas tenu à choisir l’un des deux et a envoyé un message clair à ceux qui les comparent.