Barcelone - Malaise : La mise au point de Griezmann sur son entente avec Messi !

Publié le 25 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Après un début de saison durant lequel son entente avec Lionel Messi a été pointée du doigt, Antoine Griezmann assure aujourd'hui que tout va bien.

Recruté l'été dernier par le FC Barcelone contre un chèque de 120M€, Antoine Griezmann a connu une intégration délicate au sein du club catalan. Il faut dire que son entente sûr et en dehors du terrain avec Lionel Messi a régulièrement été pointée du doigt. Malgré tout, ces dernières semaines, les tensions semblent s'être apaisées, au point que le Français encense La Pulga .

Tout va bien entre Griezmann et Messi