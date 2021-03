Foot - Barcelone

Barcelone : Le message fort de Laporta avant le choc face au Barça !

Publié le 10 mars 2021 à 19h50 par La rédaction

A quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone, Joan Laporta a réclamé le soutien de tous les supporters blaugrana.