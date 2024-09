37M€ : Mieux payé que Mbappé ? Il sort du silence pour son salaire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans passés au PSG, Kylian Mbappé a décidé de signer au Real Madrid. Un choix davantage sportif que financier. En effet, en rejoignant la Casa Blanca, l’international français a dû renoncer à de nombreux millions d’euros. Aujourd’hui, Mbappé ne serait même pas le joueur le mieux payé du championnat espagnol. Un statut qui reviendrait visiblement à Frenkie De Jong, mais voilà que le milieu de terrain du FC Barcelone a tenu à mettre les choses au point à ce propos.

En 2022, en prolongeant avec le PSG, Kylian Mbappé signait alors l’un des plus gros contrats pour un joueur de football. Il était alors question d’un salaire annuel brut un peu plus supérieur à 70M€ pour l’international français. En signant un nouveau bail avec le club de la capitale, Mbappé aurait pu à nouveau être couvert d’or, mais il en a décidé autrement. En effet, à 25 ans, le Français a préféré réaliser son rêve et signer au Real Madrid. Et ce même si cela était synonyme de baisser son salaire. Des émoluments qui auraient même été divisés par plus de deux puisqu’en Espagne, Kylian Mbappé toucherait 31M€ par an.

De Jong joueur de Liga le mieux payé ?

Le salaire reste conséquent pour Kylian Mbappé, mais voilà qu’il ne serait pas le joueur le mieux payé du championnat espagnol. Pour cela, il faudrait regarder du côté du FC Barcelone et de la fiche de paie d’un certain Frenkie De Jong. En effet, au cours des dernières semaines, il a été révélé par certains que le Néerlandais était celui qui gagnait le plus de l’autre côté des Pyrénées, devant Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Par saison, De Jong toucherait ainsi 37M€.

« La réalité est très, très loin de cela »

Mais est-ce pour autant la vérité ? Pour Barça One, Frenkie De Jong a tenu à mettre les choses au point à propos de son salaire. Le milieu de terrain du FC Barcelone a alors assuré, rapporté par Actualités Barça : « Ils ont dit beaucoup de choses sur moi, que je ne voulais pas d'opération et que je recevais beaucoup d'argent. Il y avait des chiffres comme 37 millions environ et la réalité est très, très loin de cela. Donc je comprends les gens qui sont frustrés parce qu'ils pensent que je gagne beaucoup d'argent et ils disent que je devrais me faire opérer mais je refuse et je ne veux pas et je prends des vacances et je ne m'entraîne pas mais rien de tout cela n'est vrai ».