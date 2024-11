Griezmann : La déclaration d’amour avant le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, l’un des chocs entre Ligue des Champions opposera le PSG à l’Atlético de Madrid. En difficulté sur la scène européenne, le club de la capitale cherchera à s’imposer, mais en face, les Colchoneros pourront s’appuyer sur un certain Antoine Griezmann. Avant la rencontre, Diego Simeone a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pense du Français.

Alors qu’Antoine Griezmann aurait pu rejoindre le PSG à plusieurs reprises ces dernières années, ce mercredi, le Français portera le maillot de l’Atlético de Madrid. A 33 ans, le Français a écrit l’histoire chez les Colchoneros, le tout sous les ordres de Diego Simeone. L’entraîneur argentin n’a d’ailleurs que de l’admiration pour Griezmann.

« Pour lui, je ne ressens que de la gratitude »

Avant d’affronter le PSG, Diego Simeone s’est confié sur Antoine Griezmann en conférence de presse. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a alors fait savoir : « Pour lui, je ne ressens que de la gratitude et je le remercie. Il avait 23 ans quand il est arrivé chez nous, et nous avons grandi ensemble. Il a fait des choses magnifiques, avec sa sélection, il vient de passer le cap des 400 matches avec nous, et c'est donc moi qui l'ai mis 400 fois sur la feuille de match ».

« Nous allons profiter de lui pour le temps qui reste »

« Je n'ai donc que de l'admiration pour son travail, sa façon d'interpréter le foot et sa manière de vivre, comme on l'a vu avec sa sortie de la sélection, pleine de classe. Nous allons profiter de lui pour le temps qui reste. Et si un jour il devait partir, nous l'accompagnerions avec beaucoup d'affection », a poursuivi El Cholo sur Antoine Griezmann.