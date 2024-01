« Au bord des larmes », Griezmann imite Mbappé et sort du silence

Jean de Teyssière

Face au Real Madrid lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne mercredi soir, Antoine Griezmann a marqué le but tant attendu : celui du record. En égalisant à 2-2 lors de la première période, l'international français est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid, avec 174 unités. Il dépasse Luis Aragones et à la fin du match, il a avoué avoir été très ému au moment de marquer ce but.

Depuis le 19 décembre et le match nul prolifique entre l'Atlético de Madrid et Getafe (3-3), Antoine Griezmann n'avait plus marqué. Le numéro 7 des Colchoneros avait alors inscrit un doublé et restait sur trois matchs consécutifs sans marquer. Ça a été réglé ce mercredi soir face au Real Madrid (défaite 3-5 au final) en Supercoupe d'Espagne. Tout comme Kylian Mbappé au PSG, le Français est devenu le meilleur buteur de l'histoire de son club.

Dans une vidéo proposée par le club espagnol de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann a réagi à ce record de but battu : « C’est un mélange de plusieurs émotions. Il y a de la tristesse après la défaite et la fierté et la joie d’avoir dépassé ce record. »

Griezmann, máximo goleador de la historia del club, habló tras el #RealMadridAtleti. pic.twitter.com/hP8LRcooCf — Atlético de Madrid (@Atleti) January 11, 2024

«À la fin du match, j’étais très ému, j’étais au bord des larmes»