C'est historique, Griezmann rejoint Mbappé

La soirée était historique pour Antoine Griezmann malgré la défaite contre le Real Madrid (3-5). L'international français a effectivement marqué, ce qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'Histoire de l'Atlético de Madrid. Avec 174 buts, il devance désormais Luis Aragonés, et porte même son total à plus de 300 réalisations en carrière, comme Kylian Mbappé.

Forcément, Antoine Griezmann devait s'attendre à une autre soirée pour devenir meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid. En effet, malgré son but qui lui permet de devancer Luis Aragonés avec au total 174 réalisations sous le maillot des Colchoneros . Mais de manière plus globale, le natif de Mâcon marque les esprits et l'Histoire du football français.

Griezmann rejoint Mbappé dans le club des Français à 300 buts

En effet, Antoine Griezmann compte désormais 305 buts en carrière, club et sélections confondues. Il entre ainsi dans le club fermé des joueurs français à plus de 300 buts. Un club que Kylian Mbappé a récemment rejoint. Avec 310 réalisations, l'attaquant du PSG est devancé par Olivier Giroud (335), André-Pierre Gignac (347), Bafétimbi Gomis (353 buts) et Karim Benzema (469) au classement des meilleurs buteurs français en activité.

𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀.¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL CLUB!✍🏼 @AntoGriezmann❤️🤍 #GoleadorDeLeyenda pic.twitter.com/3lOLeKKHKE — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024

Meilleur buteur d'un club étranger, une rareté pour un Français