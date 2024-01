Face au Real Madrid, Griezmann marque l'histoire !

Jean de Teyssière

Ce mercredi, l'Atlético de Madrid affronte le Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Au terme d'une première mi-temps très animée, conclue sur le score de 2-2, Antoine Griezmann a marqué le but de l'égalisation à la 37ème minute et est devenu, seul, le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid, c'est une histoire d'amour qui dure. En rejoignant l'Atlético de Madrid en 2014, l'international français ne s'attendait certainement pas à faire aussi long feu dans le club madrilène. Surtout, lorsqu'il est arrivé, le record de buts inscrit par Luis Aragones (173) semblait intouchable.

Griezmann muet depuis le 19 décembre

Le 19 décembre dernier, face à Getafe, Antoine Griezmann inscrivait un doublé, lui permettant d'égaliser le record de buts inscrit par Luis Aragones. L'ancien attaquant des Colchoneros, décédé en 2014, était détenteur de ce record depuis 50 ans. Sauf que depuis le match face à Getafe (3-3), Grizou est devenu muet depuis trois matchs...

𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀.¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL CLUB!✍🏼 @AntoGriezmann❤️🤍 #GoleadorDeLeyenda pic.twitter.com/3lOLeKKHKE — Atlético de Madrid (@Atleti) January 10, 2024

Griezmann bat le record d'Aragones

Quelle belle affiche pour battre un record ! Face au Real Madrid, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, Antoine Griezmann a inscrit un but splendide - du pied droit en plus - pour venir égaliser à 2-2. Le champion du monde 2018 marque son 174ème but avec les Colochoneros et est désormais le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid.