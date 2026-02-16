Zinedine Zidane : Une offre du Qatar à 60M€ avant l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane est sans club depuis près de cinq ans. L'ancien coach du Real Madrid a pourtant eu plusieurs occasions de rebondir, et notamment en 2022 lorsque les propriétaires qataris du PSG lui offraient un pont d'or à 60M€ sur trois ans, ce qui lui aurait permis de toucher une fortune avant de reprendre les Bleus en 2026. Explications.

Cela ne fait plus l'ombre d'un doute : à moins d'un énorme rebondissement de dernière minute, Zinedine Zidane devrait être le futur sélectionneur de l'équipe de France. Didier Deschamps passera la main l'été prochain au terme de la Coupe du Monde 2026, et ce après quatorze ans de règne, et c'est donc Zidane qui fait figure de grandissime favori pour récupérer le poste, d'autant qu'il est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021. L'ancien numéro 10 attendait patiemment son heure et que la place se libère en équipe de France, lui qui avait pourtant la possibilité de récupérer un club entre temps...

Zidane à la place de Deschamps : Le clan Mbappé prévient, «ça va être très dur de…» https://t.co/VMPG6agQMQ — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Le Qatar lui a proposé 60M€ pour le poste au PSG En effet, le nom de Zinedine Zidane a très régulièrement été évoqué du côté du PSG, et notamment à l'été 2022 lorsque le club francilien s'est séparé de Mauricio Pochettino. Selon les révélations du média italien La Repubblica, le Qatar (propriétaire du PSG) aurait même offert à Zidane un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 20M€, soit un total de 60M€ pour venir entraîner le PSG. Un timing qui aurait donc permis au technicien français de rester le circuit avant de reprendre l'équipe de France, comme prévu, au terme de la Coupe du Monde 2026. Mais Zidane a préféré refusé les offres qui lui sont parvenues ces cinq dernières années.