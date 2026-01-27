Zidane se bagarre au Stade de France : «Je ne le connaissais pas comme ça»

Joueur majeur de l’équipe de France pendant plus de dix ans, Zinedine Zidane n’a pas toujours eu un comportement exemplaire envers ses adversaires. Et en 2002, à l’occasion d’un match amical contre la Russie au Stade de France, Zidane aurait d’ailleurs mis un coup de poing dans les couloirs de l’enceinte…
Tout le monde gardera à jamais l’image d’un Zinedine Zidane capable des plus beaux gestes sous le maillot de l’équipe de France et du Real Madrid, mais le tempérament de l’ancien numéro 10 tricolore lui a souvent joué des tours au cours de sa carrière de joueur. Zidane n’a pas toujours su contenir ses nerfs, comme en attestait d’ailleurs un témoignage de Frank Leboeuf en 2017 dans l’émission Le Vestiaire, sur RMC.
« Il a mis une droite à Valeri Karpine »
Un soir de match amical France – Russie le 17 avril 2022, au Stade de France, Zinedine Zidane aurait pété les plombs : « Dans le tunnel, contre la Russie, j’ai vu un Zizou que je ne connaissais pas. Il a mis une droite à Valeri Karpine ! Mais une de ces droites… Je l’ai récupéré, je lui ai dit : ‘Nan mais Ziz’, tu peux pas faire ça…’ ; et lui me répond : ‘C’est bon, tu peux me lâcher’. Donc je le lâche, mais il part lui en remettre une autre, et il me dit : ‘Là c’est bon’ (rire). Je ne le connaissais pas du tout comme ça ! Pendant le match, il a joué, sans rien dire, il a été extraordinaire… et pam ! C’était sans doute le seul défaut qu’il avait, son côté sanguin, et il l’a assez payé. Mais au début, quand tu jouais contre lui, ce qui m’est arrivé lorsqu’il était à Bordeaux, il n’était déjà pas du tout facile à marquer pour un défenseur comme moi. Il te marchait sur les pieds, il savait se servir de ses coudes, il avait du caractère. Mais c’est vrai, aussi, qu’il était pris pour cible par les adversaires », révèle Frank Leboeuf.
« Je l’ai vu se battre »
Et l’ancien défenseur central de l’équipe de France poursuit avec une autre anecdote au sujet de Bixente Lizarazu : « C’est souvent les petits qui sont bagarreurs, les teigneux (rire) ! Moi, je n’ai pas trop connu de bagarres, mais j’ai eu un contre-exemple parfait avec Bixente Lizarazu. Il est calme Bixente, mais il ne faut pas le chercher. Moi je l’ai vu se battre… On a bien rigolé avec Fabien Barthez. C’était au ski, un mec nous a reconnus et donc il est passé devant nous, en ‘surf’. Il voulait faire le beau en faisant un virage, juste devant nous, et il nous a aspergés de neige. Alors Liza s’est levé, il a foncé dans la piste, et après on l’a retrouvé en train de l’étrangler (rire). Ce qui était drôle, c’est que j’ai dû me mettre à côté de lui pour lui dire de le relâcher car il devenait tout rouge le type. Mais lui, c’était juste un petit con qui avait envie de frimer, quelques années après nos carrières. Je me souviens que Fabien était arrivé, alors que le mec il venait juste de respirer à nouveau, pour lui sauter dessus, avec les skis ! Deux vrais tarés (rire) ! Moi j’étais mort de rire comme jamais ! Mais tout ça pour dire que Bixente, il fait un petit mètre 69, il est tout calme d’habitude, mais c’est un nerveux », insiste Leboeuf.