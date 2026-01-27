Zidane se bagarre au Stade de France : «Je ne le connaissais pas comme ça»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur majeur de l’équipe de France pendant plus de dix ans, Zinedine Zidane n’a pas toujours eu un comportement exemplaire envers ses adversaires. Et en 2002, à l’occasion d’un match amical contre la Russie au Stade de France, Zidane aurait d’ailleurs mis un coup de poing dans les couloirs de l’enceinte…

Tout le monde gardera à jamais l’image d’un Zinedine Zidane capable des plus beaux gestes sous le maillot de l’équipe de France et du Real Madrid, mais le tempérament de l’ancien numéro 10 tricolore lui a souvent joué des tours au cours de sa carrière de joueur. Zidane n’a pas toujours su contenir ses nerfs, comme en attestait d’ailleurs un témoignage de Frank Leboeuf en 2017 dans l’émission Le Vestiaire, sur RMC.

« Il a mis une droite à Valeri Karpine » Un soir de match amical France – Russie le 17 avril 2022, au Stade de France, Zinedine Zidane aurait pété les plombs : « Dans le tunnel, contre la Russie, j’ai vu un Zizou que je ne connaissais pas. Il a mis une droite à Valeri Karpine ! Mais une de ces droites… Je l’ai récupéré, je lui ai dit : ‘Nan mais Ziz’, tu peux pas faire ça…’ ; et lui me répond : ‘C’est bon, tu peux me lâcher’. Donc je le lâche, mais il part lui en remettre une autre, et il me dit : ‘Là c’est bon’ (rire). Je ne le connaissais pas du tout comme ça ! Pendant le match, il a joué, sans rien dire, il a été extraordinaire… et pam ! C’était sans doute le seul défaut qu’il avait, son côté sanguin, et il l’a assez payé. Mais au début, quand tu jouais contre lui, ce qui m’est arrivé lorsqu’il était à Bordeaux, il n’était déjà pas du tout facile à marquer pour un défenseur comme moi. Il te marchait sur les pieds, il savait se servir de ses coudes, il avait du caractère. Mais c’est vrai, aussi, qu’il était pris pour cible par les adversaires », révèle Frank Leboeuf.