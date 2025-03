Zidane menacé, le gouvernement confirme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 ouvre la voie à de nombreuses spéculations quant à son successeur à la tête des Bleus. Zinedine Zidane, légende du football français, est le grand favori comme le reconnaît la ministre des Sports Marie Barsacq, qui évoque également une autre piste pour le poste de sélectionneur.

Une page de l’équipe de France va se tourner dans un peu plus d’un an avec le départ acté de Didier Deschamps. Prolongé jusqu’en 2026 dans la foulée de la finale perdue contre l’Argentine, le sélectionneur des Bleus quittera son poste après le prochain Mondial organisé par le trio États-Unis, Canada et Mexique. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres, y compris sur celles de la ministre des Sports Marie Barsacq, interrogée par La Dépêche.

« Zidane, un entraîneur extraordinaire »

« Ce qui est sûr, c’est que comme tous les Français, je crois, Zidane m’a fait rêver et nous fait encore rêver. C’est encore un entraîneur, au-delà d’un joueur, extraordinaire. Donc, il a effectivement toutes les qualités pour être le sélectionneur de l’équipe de France. Et c’est vrai qu’après Didier Deschamps, Zinédine Zidane, c’est un casting de rêve », admet Marie Barsacq.

« On a gagné une médaille d’argent aux Jeux avec les Espoirs grâce à Thierry Henry »

Pour autant, la ministre des Sports n’exclut pas une autre piste également évoquée pour la succession de Didier Deschamps. « Mais on a quand même en France beaucoup de très bons entraîneurs. Permettez-moi juste de souligner quand même qu’on a gagné une médaille d’argent aux Jeux avec les Espoirs grâce à Thierry Henry. Donc Philippe Diallo a l’embarras du choix pour le prochain sélectionneur », poursuit-elle.