Zidane - Mbappé : Le problème inattendu entre les deux !

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France en 2026, Zinedine Zidane pourrait donc enfin diriger Kylian Mbappé. Mais en attendant, l’attaquant du Real Madrid lâche une confidence plutôt inattendue au sujet de Zidane, qu’il évite de croiser dans la capitale espagnole pour des raisons médiatiques.

C’est officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, et les interrogations au sujet de son futur successeur font déjà couler beaucoup d’encre. Zinedine Zidane apparaît bien évidemment comme le grandissime favori à ce jour, et Kylian Mbappé a été invité à se prononcer sur cas dans un large entretien accordé au Parisien.

Mbappé réagit pour Zidane

L’ancienne star du PSG préfère botter en touche au sujet de Zidane sur le banc de l’équipe de France : « Je sais de qui vous voulez que je parle, mais je ne parlerai pas de lui parce que ce n’est pas mon rôle. Il y a un président à la Fédération, c’est lui qui va prendre cette décision-là. Tout le monde parle de Zidane,donc on ne va pas faire celui qui vit dans une caverne et qui ne sait pas ce qui se passe, mais ce n’est pas à moi d’en parler. C’est Zinédine Zidane ! Mais comme je vous ai dit, c’est Philippe Diallo qui décidera, c’est à lui que revient cette tâche. On verra sur quels critères il va se baser et quelles décisions il va prendre », confie Mbappé.

« J’essaie de ne pas le croiser »

Et il poursuit en évoquant un problème assez surprenant, qui l’incite à éviter de trop croiser Zinedine Zidane alors que les deux hommes vivent à Madrid : « Si on en a parlé à Madrid ? On s’est croisés un petit peu, mais j’essaie de faire en sorte que ça n’arrive pas trop souvent, parce que si je croise Zidane, je sais qu’il y aura pas mal de spéculations. J’essaie de ne pas trop le croiser, même si c’est toujours un plaisir de voir Zinédine Zidane », indique Kylian Mbappé.