Zidane : La catastrophe annoncée en direct !

Alors que Didier Deschamps cédera sa place de sélectionneur après la Coupe du monde, il ne fait aucun doute que Zinedine Zidane lui succédera. La question est de savoir quand ce sera officialisé. Et Raymond Domenech craint une annonce prématurée.

C'est désormais officiel, l'équipe de France est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde. Ce sera donc bien la dernière compétition de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France avant de céder sa place à son successeur qui sera probablement Zinedine Zidane. Reste donc à savoir quand sera annoncée son arrivée. Et le timing inquiète Raymond Domenech.

Domenech s'inquiète du timing de l'officialisation de Zidane « J’avoue que je suis partagé. Dans les deux cas, on sait que c’est (Zinédine) Zidane. Quel effet ça va faire sur les joueurs pendant la Coupe du monde ? On ne le sait pas. Le risque, c’est que quoi qu’il en soit, on en parlera. Les médias en parleront », assure-t-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE avant de poursuivre.