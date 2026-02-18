Zidane et l’Équipe de France, son coup de gueule en interview : «Je ne veux pas le faire»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane a toujours gardé un œil attentif à l’évolution des Bleus depuis sa retraite de joueur. Et l’ancien numéro 10 n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule lors d’une interview en 2010, au moment où les agissements de l’équipe de France viraient à l’affaire d’état…

Retraité des pelouses depuis ce fameux à 9 juillet 2006 et la finale de Coupe du Monde perdue avec l’équipe de France contre l’Italie, Zinedine Zidane devrait bientôt reprendre sa belle histoire avec les Bleus. L’ancien entraîneur du Real Madrid, libre depuis 2021, est annoncé comme le grand favori pour récupérer le poste de sélectionneur de l’équipe de France qui sera laissé libre par Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026. Et en septembre 2010, alors que l’actualité des Bleus tournait autour du fiasco de Knysna et de la grève des joueurs tricolores en pleine Coupe du Monde, Zidane était monté au créneau.

« Je ne veux pas taper sur cette équipe » Interrogé à cette époque sur le plateau de TV5 Monde, Zinedine Zidane avait refusé d’accabler les joueurs de l’équipe de France après ce scandale : « On a tapé beaucoup sur cette équipe et c’était facile, c’est pour ça que je ne veux pas le faire. Je pense qu’on a tout dit sur cette équipe. C’est facile de parler quand vous gagnez des matchs et des coupes… Moi je n’oublie pas certaines choses, donc quand je vois des personnes parler sur cette nouvelle génération et leur taper dessus, je trouve ça difficile », indiquait l’ancien meneur de jeu des Bleus.