Zidane et Deschamps : Le gros chèque qu’ils ont reçu avec l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant que le premier ne prenne très certainement la suite du second en tant que sélectionneur l’été prochain, Zinedine Zidane et Didier Deschamps étaient pendant longtemps coéquipiers en équipe de France, avec laquelle ils ont tout gagné. En 1998, lors de la Coupe du monde remportée dans l’Hexagone, ils avaient d’ailleurs, ainsi que leurs coéquipiers, perçu un joli chèque.

Après 2018 et 2022, Didier Deschamps réussira-t-il à de nouveau emmener l’équipe de France jusqu’en finale de la Coupe du monde l’été prochain ? Battus par l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b) au Qatar en 2022, les Bleus l’avaient emporté en Russie en 2018 aux dépens de la Croatie (4-2). Un premier titre en Coupe du monde comme sélectionneur pour Didier Deschamps, mais le second de sa carrière.

Équipe de France : Zidane agacé par une star des Bleus, il l’a fait savoir ! https://t.co/lksi8wNdtH — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

La belle prime des vainqueurs de 98 Car l’ancien joueur passé par l’OM et la Juventus était le capitaine des héros de 1998, les premiers à avoir offert un titre mondial à l’équipe de France. Après avoir éliminé le Paraguay (1-0), l’Italie (0-0, 4-3 aux t.a.b), puis la Croatie (2-1) lors de la phase finale, les Bleus retrouvaient le Brésil en finale. Une rencontre largement remportée (3-0) par Didier Deschamps et ses coéquipiers, grâce à un doublé de Zinedine Zidane et un but d’Emmanuel Petit, mais qui n’aurait quasiment rien changé à leur prime