Zidane et Deschamps : Le gros chèque qu’ils ont reçu avec l’équipe de France

Avant que le premier ne prenne très certainement la suite du second en tant que sélectionneur l’été prochain, Zinedine Zidane et Didier Deschamps étaient pendant longtemps coéquipiers en équipe de France, avec laquelle ils ont tout gagné. En 1998, lors de la Coupe du monde remportée dans l’Hexagone, ils avaient d’ailleurs, ainsi que leurs coéquipiers, perçu un joli chèque.
Après 2018 et 2022, Didier Deschamps réussira-t-il à de nouveau emmener l’équipe de France jusqu’en finale de la Coupe du monde l’été prochain ? Battus par l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b) au Qatar en 2022, les Bleus l’avaient emporté en Russie en 2018 aux dépens de la Croatie (4-2). Un premier titre en Coupe du monde comme sélectionneur pour Didier Deschamps, mais le second de sa carrière.
La belle prime des vainqueurs de 98
Car l’ancien joueur passé par l’OM et la Juventus était le capitaine des héros de 1998, les premiers à avoir offert un titre mondial à l’équipe de France. Après avoir éliminé le Paraguay (1-0), l’Italie (0-0, 4-3 aux t.a.b), puis la Croatie (2-1) lors de la phase finale, les Bleus retrouvaient le Brésil en finale. Une rencontre largement remportée (3-0) par Didier Deschamps et ses coéquipiers, grâce à un doublé de Zinedine Zidane et un but d’Emmanuel Petit, mais qui n’aurait quasiment rien changé à leur prime
Entre 2,5 et 3 millions de francs par joueur
En effet, comme l’expliquait Le Parisien à l’époque, peu importe le résultat de cette finale, l’ensemble des joueurs de l’équipe de France auraient perçu le même montant, à savoir entre 2,5 et 3 millions de francs par personne, soit environ entre 589 000€ et 707 000€ aujourd’hui. Plusieurs acteurs avaient participé à cette somme : la Fédération française de football (FFF), Adidas, équipementier des Bleus et enfin la trentaine de partenaires commerciaux qui a soutenu la sélection. Une prime que les représentants de l’équipe de France avaient négocié, parmi lesquels on retrouvaient bien évidemment le capitaine Didier Deschamps, mais également Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, Marcel Desailly et Bernard Lama.