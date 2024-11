Zidane en équipe de France, «ça va durer quelques mois »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au moment où Didier Deschamps semble marquer le coup en équipe de France, le fantasme Zinédine Zidane refait surface. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer l'arrivée de l'ancien coach du Real Madrid sur le banc de la sélection. Mais pour Emmanuel Petit, ce changement ne serait pas gage de réussite.

L’arrivée de Zinédine Zidane chez les Bleus restera-t-elle un incroyable fantasme ou deviendra-t-elle réalité ? Une chose est sûre, l’ancien coach du Real Madrid a peu de chances de débarquer avant 2026, date de la fin du contrat de Didier Deschamps. La suite est plus incertaine. Mais en cas de départ du sélectionneur actuel, la piste Zidane pourrait devenir concrète. Si cette perspective emballe bon nombre de supporters, elle est évoquée avec beaucoup de prudence par Emmanuel Petit, son ancien coéquipier.

Petit calme toout le monde

« Je suis le premier à fantasmer sur l’arrivée de Zizou en Equipe de France, depuis des années. Sauf que ça fait un petit moment que j’ai arrêté de fantasmer parce que Didier a prolongé. Tu peux mettre Zizou, tu peux mettre qui tu veux, ça va durer quelques mois mais derrière, la réalité va revenir parce qu’il va être confronté à la même réalité que tous les sélectionneurs » a-t-il confié sur RMC.

Il réclame une révolution

Pour l’ancien Gunner, c’est tout le système qu’il faut changer. « C’est la saturation des matchs, qui sature le mental et le physique des joueurs et même des sélectionneurs. Il n’y a qu’à regarder Didier Deschamps jeudi à la mi-temps, tu avais envie de te couper les veines quand tu lui posais des questions. T’avais vraiment le sentiment que c’était palpable, que c’était physique, qu’il n’avait pas envie d’être là. Donc lui s’ennuyait aussi. Tout ça pour vous dire, rajoutez des matchs comme ça les joueurs n’auront plus du tout envie de les jouer. Un petit exemple quand même, savez-vous combien de joueurs ont refusé de jouer les matchs de Ligue des Nations avec leurs sélections ? Énormément ! » a déclaré Petit lors de Rothen S’Enflamme.