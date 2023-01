Zidane - Deschamps : il balance sur l’intimité de France 98

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Écorché par Noël Le Graët, Zinédine Zidane avait été défendu par la plupart des membres de France 98. Didier Deschamps a aussi eu un mot pour Zizou mais il s’est fait attendre. Des tensions au sein du groupe champion du monde ont été évoquées, ce qu’a démenti Lionel Charbonnier.

Depuis plusieurs mois désormais, Didier Deschamps et Zinédine Zidane sont très souvent opposés pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Alors que Zizou attendait le départ de Deschamps, ce dernier a fini par prolonger son contrat à la tête des Bleus . « La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est, ce qu'il représente dans le football et le sport français », expliquait Didier Deschamps au sujet de ses relations avec Zinédine Zidane.

Des tensions au sein de France 98 ?

Il faut dire que ces dernières semaines, l’ancien entraîneur du Real Madrid a fait parler de lui suite aux propos polémiques de Noël Le Graët à son encontre. Recadré par certains membres de France 98 dont Christophe Dugarry, Didier Deschamps avait fini par soutenir publiquement Zinédine Zidane. Absent du dîner annuel de France 98, le sélectionneur des Bleus cristallise les débats autour de l’unité de l’équipe championne du monde.

«Nos retrouvailles sont toujours aussi belles»