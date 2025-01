Zidane attendu, la FFF fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec l'annonce du départ de Didier Deschamps, la succession du sélectionneur de l’équipe de France suscite déjà des discussions. Zinedine Zidane, soutenu par une majorité de Français et d'anciens joueurs, émerge comme le favori naturel pour prendre la relève. Philippe Diallo, président de la FFF, reconnaît qu’il apparaît comme un candidat légitime.

Sous contrat jusqu’en 2026, Didier Deschamps n’ira pas au-delà. Le sélectionneur de l’équipe de France a fait savoir qu’il quitterait son poste après la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord, sa quatrième sur le banc des Bleus si ces derniers parviennent à se qualifier pour la compétition. Si le départ de Deschamps n’est pas pour maintenant, la question de sa succession se pose déjà, avec un nom faisant office de grand favori.

« Je n'imagine pas que ce soit quelqu'un d'autre »

Libre et désireux de prendre les rênes des Bleus, Zinedine Zidane est attendu par une très grande majorité de Français, y compris parmi les anciens joueurs tricolores. « Je n'imagine pas que ce soit quelqu'un d'autre, confie notamment Bixente Lizarazu dans les colonnes de L’Equipe. Pour moi, c'est l'évidence. Zizou ayant annoncé que c'est son rêve absolu, le président de la FFF (Philippe Diallo) ne le considérerait pas comme un premier choix ? Si on a quelqu'un comme Zizou et qu'on ne considère pas que c'est fantastique, je ne comprends plus rien au foot (rires). » Dans une consultation publiée sur le site du quotidien sportif ces dernières heures, Zinedine Zidane a récolté les votes de 23 339 internautes, soit 72,35 % des voix, devant Bruno Génésio (9,98 %) et Thierry Henry (6,85 %).

« Zidane a énormément de talent et d’expérience du haut-niveau pour prétendre à diriger l’équipe de France »

Conscient de la grande attente autour de Zinedine Zidane, Philippe Diallo a tenu des propos élogieux à l’égard de l’ancien meneur de jeu, bel et bien dans la discussion pour le poste. « Il a énormément de qualités, il les a montrés comme joueur et entraîneur au Real Madrid. Il est l’une des figures de notre football et a énormément de talent et d’expérience du haut-niveau pour prétendre à diriger l’équipe de France », estime-t-il, rapporté par Europe 1.