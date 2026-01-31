Zidane a fait «une connerie» avec l’équipe de France, «je ne lui en veux pas» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’en prendre possiblement les commandes, Zinedine Zidane avait fait les beaux jours de l’équipe de France en tant que joueur. On se souvient bien évidemment de son doublé en finale de la Coupe du monde 98. Mais outre ses fulgurances, Zidane a également eu des moments d’égarement avec les Bleus, sans vraiment qu’on lui en tienne rigueur.

Zinedine Zidane avec l’équipe de France, ce sont bien évidemment de nombreux très grands moments. Toutefois, on retiendra aussi et surtout la triste fin de son aventure. En 2006, lors de la finale de la Coupe du monde, Zidane disputait le dernier match de sa carrière face à l’Italie. Alors que ça aurait pu finir en apothéose, ça s’est transformé en cauchemar avec ce coup de tête asséné à Marco Materazzi. Exclu, Zizou a coûté aux yeux de certains la victoire finale aux Bleus.

« Il voulait être champion du monde » Mais Zinedine Zidane reste Zinedine Zidane et c’est ainsi qu’il a vite été pardonné. A commencer par certains de ses coéquipiers en équipe de France pour cette Coupe du monde 2006. Ça avait notamment été le cas de Jean-Alain Boumsong. En 2019, invité de l'émission Le Vestiaire, l’ancien défenseur central était revenu sur ce coup de sang de Zizou, expliquant alors : « Non, je n’en veux pas à Zidane. Il voulait être champion du monde. Il a eu un geste qui n’est pas approprié. Mais sur ce match, il y a tellement de tension, d’émotion. Il a réagi comme un être humain, avec ses faiblesses ».