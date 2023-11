Une star de Deschamps out, c’est un énorme regret

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, Simone Inzaghi s’est exprimé au sujet de la récente blessure de Benjamin Pavard, victime d’une luxation du genou lors du match face à l’Atalanta de la 11e journée de Serie A (1-2). Le défenseur devrait manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France, avec les rencontres du 18 et du 21 novembre prochain.

Avec son départ du Bayern Munich cet été, Benjamin Pavard a entamé une véritable révolution dans sa carrière, décidant de s’installer durablement dans l’axe de la défense. Il l’a fait avec succès avec l’Inter comme en équipe de France, mais récemment été stoppé par une blessure au genou.

Deschamps écarte une piste, Le Graët valide https://t.co/YwSXWVDDfU pic.twitter.com/Mz7XYfflEd — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

Pavard absent jusqu’en 2024 ?

On craignait le pire, finalement Pavard devrait être absent jusqu'à la fin décembre plus ou moins, à cause d’une luxation du genou. Il ne participera donc pas aux rencontres des hommes de Didier Deschamps le 18 novembre prochain contre Gibraltar et le 21, contre la Grèce.

« Nous avons perdu un joueur très important avec la blessure de Pavard »