«Un monstre du football» annoncé pour remplacer Deschamps !

Didier Deschamps va mettre un terme à son long passage en équipe de France après une dernière Coupe du monde aux Etats-Unis en 2026. Pour lui succéder, plusieurs noms sont évoqués, notamment celui de Zinédine Zidane, mais aussi de Bruno Génésio. Justement, le coach du LOSC a évoqué longuement l'avenir de la sélection nationale en conférence de presse.

Le compte à rebours est lancé. Dans un peu moins d’un an, Didier Deschamps mettra fin à son parcours en équipe de France après quatorze ans de bons et loyaux services, marqué notamment par un sacre mondial en 2018. Philippe Diallo a fait savoir qu’il n’allait pas entrer dans le jeu des spéculations en ce qui concerne son successeur. Il faudra encore attendre plusieurs mois pour connaître le prochain sélectionneur, même si les noms de Zinédine Zidane, Thierry Henry et Bruno Génésio sont évoqués.

Génésio adoube Zidane

Justement, le coach du LOSC, qui s’est forgé une jolie réputation au gré de ses exploits en C1, a réagi au départ de Deschamps et à la rumeur Zidane. « Concernant Zizou, c’est un peu la même chose que Didier. Lui aussi a tout gagné. Lors de sa seule expérience d’entraîneur, il a gagné entre autres trois Ligue des champions de suite. Quand vous savez la difficulté d’en gagner une dans une carrière et ne serait ce que remporter un titre, imaginez ce que ça représente. Ce sont deux monstres du football français et du football mondial. Pour moi il n’y a pas de discussions » a confié Génésio.

Le coach du LOSC ne dit pas non

En ce qui concerne son cas personnel, il se montre assez emballé par l’idée. « Une première chose, par décence pour le sélectionneur en place et qui fait un travail remarquable, ça me paraît déplacé de parler de ça tout de suite même si l’annonce fait beaucoup de bruit. Il y a un entraîneur en place et qui a gagné presque tout ce qui peut se gagner. Je n’ai pas trop envie de m’épancher là-dessus. Mais tout entraîneur rêve de devenir sélectionneur de son pays » a lâché le technicien dans des propos rapportés par La Voix du Nord.