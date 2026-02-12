Un joueur balance sur l'équipe de France et Didier Deschamps : «Quand il n'a plus besoin de toi...»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé sélectionneur de l’équipe de France en 2012, poste qu’il quittera au terme de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps ne s’est pas fait que des amis depuis qu’il est à la tête des Bleus. Un joueur français qui compte trois sélections est récemment revenu sur son histoire avec l’équipe nationale et son sélectionneur.

Ancien gardien de l’AS Monaco et de l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier a mis un terme à sa carrière de joueur en 2021. Dans un entretien accordé au Progrès, il est revenu sur la fin de son histoire avec les Verts, mais également sur l’équipe de France et Didier Deschamps. Celui qui compte trois sélections avec les Bleus n’avait plus été appelé depuis octobre 2015, malgré son statut d’un des meilleurs gardiens de Ligue 1.

«Quand ça a plus besoin de toi, ça ne te calcule pas» « Les Bleus, c'était comme ça, ça a été une partie du truc où il y a un moment donné, tu ne peux pas lutter avec les personnes qui sont à la tête », a confié Stéphane Ruffier. « Quand ils ont besoin, ils t’appellent et ça te fait un sourire et puis quand ça a plus besoin de toi, ça ne te calcule pas. Tu ne peux pas avoir de regrets là-dessus. C’est Didier Deschamps, c’est plein de choses, mais c’est comme ça. »