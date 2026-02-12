Un joueur balance sur l'équipe de France et Didier Deschamps : «Quand il n'a plus besoin de toi...»

Nommé sélectionneur de l’équipe de France en 2012, poste qu’il quittera au terme de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps ne s’est pas fait que des amis depuis qu’il est à la tête des Bleus. Un joueur français qui compte trois sélections est récemment revenu sur son histoire avec l’équipe nationale et son sélectionneur.
Ancien gardien de l’AS Monaco et de l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier a mis un terme à sa carrière de joueur en 2021. Dans un entretien accordé au Progrès, il est revenu sur la fin de son histoire avec les Verts, mais également sur l’équipe de France et Didier Deschamps. Celui qui compte trois sélections avec les Bleus n’avait plus été appelé depuis octobre 2015, malgré son statut d’un des meilleurs gardiens de Ligue 1.
«Quand ça a plus besoin de toi, ça ne te calcule pas»
« Les Bleus, c'était comme ça, ça a été une partie du truc où il y a un moment donné, tu ne peux pas lutter avec les personnes qui sont à la tête », a confié Stéphane Ruffier. « Quand ils ont besoin, ils t’appellent et ça te fait un sourire et puis quand ça a plus besoin de toi, ça ne te calcule pas. Tu ne peux pas avoir de regrets là-dessus. C’est Didier Deschamps, c’est plein de choses, mais c’est comme ça. »
«S'il n'y avait pas eu certaines décisions prises avec le sélectionneur, je serais dans cette sélection-là»
En 2017 auprès de beIN SPORTS, Stéphane Ruffier avait expliqué ne pas avoir « dit non (à un poste de numéro trois, ndlr). On a eu une discussion avec le sélectionneur et je veux que cela reste entre nous. Après, des choses ont été dites, il y a eu des choses qui m'ont été dites, des choses qui n'ont pas été tenues non plus. J'ai entendu beaucoup de choses. Et ces choses-là, à force, vous font réfléchir et prendre certaines décisions vues avec le sélectionneur, vues aussi avec le coach aussi (Christophe Galtier), avec mon entraîneur des gardiens. C’est quelque chose dont je ne veux pas trop parler. Je sais les raisons (long silence). Je sais les raisons. Après, il y a un truc qui est sûr, c'est qu’aujourd'hui, oui, s'il n'y avait pas eu certaines décisions prises avec le sélectionneur, je serais dans cette sélection-là. »