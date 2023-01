Un incroyable record est promis à Kylian Mbappé

Thibault Morlain

C’est une page de l’équipe de France qui se tourne. En effet, ce lundi soir, Hugo Lloris a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le portier de 36 ans en a donc terminé avec les Bleus, détenant d’ailleurs le record de sélections avec 142 capes. Mais Lloris en est conscient, Kylian Mbappé arrive fort pour lui chiper ce record…

Durant la Coupe du monde, Hugo Lloris est un peu plus entré dans l’histoire de l’équipe de France. En effet, le portier des Bleus est devenu l’international le plus capé détrônant ainsi Lilian Thuram. Désormais, le record de Lloris est à 145 sélections. Sera-t-il battu un jour ? Il y a de fortes chances avec un phénomène comme Kylian Mbappé et celui qui vient de prendre sa retraite international en est conscient.

Les coulisses du tweet violent de Mbappé https://t.co/ChGhTXLrRz pic.twitter.com/vmkYf3imG3 — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

« Il y a certainement un joueur qui sera capable de battre tous les records »

Pour TF1 , Hugo Lloris s’est confié sur son record de sélections en équipe de France et sur Kylian Mbappé qui pourrait le battre. « Mon record de sélections ? Je vais le savourer bien évidemment. Mais je sais qu’il y a certainement un joueur qui sera capable de battre tous les records. C’est tout ce que je lui souhaite. On parle de Kylian bien évidemment… », a expliqué Lloris.

« Il nous fera vivre de grands succès »