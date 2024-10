Surprise, Deschamps adresse un tacle à Griezmann

Amadou Diawara

Alors qu'Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale, Didier Deschamps a lâché quelques mots sur son ex-vice-capitaine en conférence de presse ce jeudi après-midi. Après avoir rendu hommage à son ancien numéro 7, le sélectionneur de l'équipe de France a avoué qu'il lui aurait offert sa première sélection plus tôt s'il n'avait pas été suspendu par la FFF.

Alors qu'il comptabilise 137 sélections, Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a rendu un vibrant hommage à son ancien numéro 7. Par la même occasion, le sélectionneur des Bleus a adressé un petit tacle à Antoine Griezmann.

«Il aurait pu arriver avant sa petite escapade»

« La retraite d'Antoine Griezmann ? Ce serait manquer de respect à Hugo Lloris et Raphael Varane (de dire que c'est la plus marquante), mais il y a eu des similitudes. Je pense aussi à Olivier Giroud. Antoine est arrivé en 2014 et il aurait pu arriver avant sa petite escapade (une virée avec les Espoirs) », a avoué Didier Deschamps, avant d'en rajouter une couche.

«Avec lui j'ai une relation privilégiée»

« La relation humaine est quelque chose de très importante pour moi, et avec lui, j'ai une relation privilégiée. Je ne peux pas rester insensible aux discussions qu'on a pu avoir toutes ces années jusqu'à cette dernière discussion en tant que joueur », a conclu Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Pour rappel, Antoine Griezmann avait fait une virée nocturne avec plusieurs joueurs de l'équipe de France Espoirs lors de l'Euro 2013. Il avait donc été suspendu de toute sélection en Bleu pendant 18 mois. Résultat, Antoine Griezmann a dû attendre le 5 mars 2014 pour jouer son tout premier match chez les A.