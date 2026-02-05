Succession de Deschamps : «Je fonce», le prochain sélectionneur de l’équipe de France a vendu la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après quatorze ans de règne au poste de sélectionneur de l’équipe de France de football, Didier Deschamps passera la main l’été prochain, au terme de la Coupe du Monde 2026. Et un profil ayant déjà multiplié les appels du pied pour récupérer sa place a peut-être vendu la mèche quant à son arrivée sur le banc des Bleus à la rentrée prochaine…

Didier Deschamps et l’équipe de France, la belle histoire va bientôt se terminer ! En janvier 2025, le sélectionneur national avait acte son départ, programmé à la fin de son parcours avec les Bleus en Coupe du Monde l’été prochain. La fin d’une idylle qui aura donc duré pendant quatorze ans entre Deschamps et la sélection tricolore, et une question revient en boucle depuis l’annonce de son départ : qui pour venir lui succéder ? Zinedine Zidane fait logiquement figure de grand favori, d’autant que l’ancien coach du Real Madrid n’a cessé de faire des appels du pied et attend patiemment son heure, lui qui est libre sur le marché des entraîneurs depuis 2021.

« C’est logique d’y penser » En juin 2023, dans les colonnes de GQ, Zinedine Zidane n’avait pas dissimulé son envie de prendre un jour les rênes de l’équipe de France : « J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l’équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c’est juste logique d’y penser. Mais ce n’est pas le moment », expliquait l’ancien numéro 10 emblématique des Bleus, qui a donc peut-être vendu la mèche quant à son arrivée à la tête de l’équipe de France après Didier Deschamps.