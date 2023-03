«Son heure viendra» : Il recale Kylian Mbappé et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Didier Deschamps est en quête d’un nouveau capitaine pour l’équipe de France après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé fait partie des favoris pour récupérer le brassard. Un choix qui n’emballe pas Luis Fernandez, estimant que cela pourrait être contre-productif pour la star du PSG.

Didier Deschamps fait durer le suspense. Alors qu’Hugo Lloris a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde, un nouveau capitaine est attendu chez les Bleus , et deux candidats se disputent le brassard : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. L’attaquant du PSG est vu par beaucoup comme le favori, son leadership ne faisant l’objet d’aucune contestation possible, mais de son côté, Luis Fernandez estime au contraire que le moment n’est pas le bon.

« Mais pour le moment, déchargeons-le de cette pression »

« Attention, je ne dis pas qu’il ne doit pas le porter. Mais pour le moment, je préfère qu’on le laisse libre, tranquille. Il l’aura un jour, c’est sûr. Mais pour le moment, déchargeons-le de cette pression , confie l’ancien international français du PSG dans Le Parisien. Il est exceptionnel sans le brassard, qu’il le reste. Après l’Euro 2024, bien sûr que son heure viendra. Il pourrait par exemple faire ses preuves lors des Jeux olympiques de Paris . »

Un projet colossal pour le transfert de Mbappé, la réponse tombe https://t.co/lxxdeCU8Bb pic.twitter.com/unDsyhM9CY — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

« Ça passera par des discussions avec eux avant que je prenne ma décision »