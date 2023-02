Scandale FFF : Le verdict est tombé, c’est terminé pour Le Graët ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une synthèse du rapport d’audit définitif sur la gestion de la Fédération française de football a fuité dans les médias. Elle n'est pas tendre avec Noël Le Graët, dos au mur et dont le comportement a fait l'objet de nombreuses accusations ces dernières semaines. Les enquêteurs annoncent que l'homme de 81 ans n'est plus en capacité d'exercer son rôle de président de la FFF.

Ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra a reçu le rapport d'audit définitif sur la gestion de la FFF. Les enquêteurs ont estimé que Noël Le Graët s'était rendu coupable de comportements sexistes. Son départ a été réclamé.

Scandale FFF : Elle charge Le Graët, «il me cherche, il me trouve» https://t.co/G91f3RKxGt pic.twitter.com/owpZc3trl2 — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

« Les dérives de comportement sont incompatibles avec l’exercice des fonctions »

« Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Les dérives de comportement sont incompatibles avec l’exercice des fonctions et l’exigence d’exemplarité » peut-on lire sur une synthèse du rapport d’audit définitif sur la gestion de la FFF, consultée par RMC Sport.

Le Graët prêt à démissionner ?

Au cœur de la polémique, Le Graët s'est montré discret ces dernières semaines. Mais comme annoncé par le10Sport.com, le responsable s'est entretenu avec Emmanuel Macron ce mardi. Les deux hommes ont discuté de la situation au sein de la FFF. Une rencontre, qui semble avoir eu impact sur Le Graët, puisqu'il envisage, désormais, de démissionner de son poste de président.