Révolution en équipe de France, Deschamps prépare une surprise

Ce jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa première liste depuis la défaite de son équipe face à l'Argentine en finale du Mondial. Le sélectionneur pourrait appeler de nouveaux joueurs, notamment au poste de gardien de but. Après la retraite de Hugo Lloris, le poste de titulaire pourrait revenir à Mike Maignan. Mais qui pour l'accompagner ? Voici la tendance.

Nouvelle ère en équipe de France. Didier Deschamps reste le sélectionneur, mais le groupe pourrait bien changer de visage. Alors que Raphaël Varane, Hugo Lloris ou encore Karim Benzema ont décidé de prendre leur retraite internationale, de nouveaux visages pourraient apparaître dans la liste dévoilée par Deschamps ce jeudi.

Maignan et Areola vont être appelés

Les changements les plus marquants devraient concerner le poste de gardien de but. Après les retraites de Steve Mandanda et Hugo Lloris, Deschamps devrait propulser Mike Maignan (Milan AC) comme titulaire. Présent depuis des années avec les Bleus , Alphonse Areola (West Ham) devrait également être appelé selon RMC Sport.

Qui pour les accompagner ?

Mais qui pourrait occuper la dernière place ? Selon le média, cela devrait se jouer entre Alban Lafont (FC Nantes) et Brice Samba (RC Lens). L'encadrement de l'équipe de France a observé la prestation des deux portiers et tranchera dans les prochaines heures. Quant à Illan Meslier (Leeds) et Lucas Chevalier (LOSC), ils devraient être mis à la disposition de l'équipe de France espoirs